leggoit : #studente 15enne ucciso a colpi di pistola dopo la scuola: era seduto su una panchina con due ragazze -

leggo.it

Unodi 15 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un parco a Brooklyn, New York. La ...una rissa e uno dei due incappucciati ha estratto una pistola e ha sparato allo stomaco alOrrore a New York in un parco di Brooklyn , dove unodi 15 anni che si trovava seduto su una panchina con due ragazze è stato ucciso a colpi di ...pistola e ha sparato allo stomaco alOrrore a New York in un parco di Brooklyn, dove uno studente di 15 anni che si trovava seduto su una panchina con due ragazze è stato ucciso a colpi di arma da fuoco: secondo ...ANCONA - Bravo nelle interrogazioni e nelle verifiche, un po’ meno nella tenuta comportamentale, tanto da ottenere cinque in condotta. Un’insufficienza costata carissima a ...