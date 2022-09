Pnrr, più mense scolastiche per aumentare il tempo pieno: domande entro oggi 8 settembre (Di giovedì 8 settembre 2022) Scadono oggi 8 settembre, alle 15, le domande per partecipare all'avviso relativo ai fondi stanziati dal Pnrr per aumentare il numero delle mense scolastiche e aumentare di conseguenza il tempo pineo a scuola. Le domande sono state riaperte. Scadenza a parte, valgono le disposizioni indicate con avviso 48038 del 2 dicembre 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 settembre 2022) Scadono, alle 15, leper partecipare all'avviso relativo ai fondi stanziati dalperil numero delledi conseguenza ilpineo a scuola. Lesono state riaperte. Scadenza a parte, valgono le disposizioni indicate con avviso 48038 del 2 dicembre 2021. L'articolo .

