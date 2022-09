Oro | prezzo spot torna sopra 1 700 dollari l’oncia

(Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA – L’orostabilmentequota 1.700dopo il tuffo di ieri a 1.691. Ildel metallo prezioso è a 1.717. È quanto si legge oggi, 8 settembre, in un breve lancio pubblicato dall’agenzia di stampa Ansa. L'articolo L'Opinionista.

Continua la discesa del prezzo del gas sui mercati europei: il metano, sceso oggi per la prima volta dal 9 agosto scorso ... Tra i metalli l'oro è piatto sui 1.731 dollari all'oncia, mentre l'argento ... ROMA - L'oro torna stabilmente sopra quota 1.700 dollari dopo il tuffo di ieri a 1.691 dollari. Il prezzo spot del metallo prezioso è a 1.717 dollari ...