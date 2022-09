Meghan Markle e Harry interrompono il tour. Lui corre dalla Regina (Di giovedì 8 settembre 2022) Meghan Markle e Harry hanno interrotto il loro tour in Gran Bretagna dopo che è giunta la notizia dell’aggravarsi delle condizioni di salute della Regina Elisabetta. Harry ha raggiunto Balmoral per correre al capezzale della Regina ma senza sua moglie, contrariamente a quanto era trapelato all’inizio. Meghan Markle e Harry annullano gli impegni Come è noto, Harry e Meghan Markle si trovano nel Regno Unito da qualche giorno per una serie di impegni. Hanno partecipato a Manchester all’One Young World summit dove la Duchessa ha tenuto un discorso molto criticato, poi sono volati in Germania per una cerimonia dedicata agli Invictus Games e dopo un giorno ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 settembre 2022)hanno interrotto il loroin Gran Bretagna dopo che è giunta la notizia dell’aggravarsi delle condizioni di salute dellaElisabetta.ha raggiunto Balmoral perre al capezzale dellama senza sua moglie, contrariamente a quanto era trapelato all’inizio.annullano gli impegni Come è noto,si trovano nel Regno Unito da qualche giorno per una serie di impegni. Hanno partecipato a Manchester all’One Young World summit dove la Duchessa ha tenuto un discorso molto criticato, poi sono volati in Germania per una cerimonia dedicata agli Invictus Games e dopo un giorno ...

