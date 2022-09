Martina Rossi, il Coni era pronto a premiare uno dei condannati. Poi il dietrofront (Di giovedì 8 settembre 2022) Sta facendo discutere la benemerenza che il Coni avrebbe deciso di assegnare (salvo poi ripensarci) ad Alessandro Albertoni, il ragazzo di Castiglion Fibocchi, nell'Aretino, condannato in via definitiva a 3 anni per la morte di Martina... Leggi su europa.today (Di giovedì 8 settembre 2022) Sta facendo discutere la benemerenza che ilavrebbe deciso di assegnare (salvo poi ripensarci) ad Alessandro Albertoni, il ragazzo di Castiglion Fibocchi, nell'Aretino, condannato in via definitiva a 3 anni per la morte di...

