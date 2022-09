Lotta all'inflazione, attesa per le decisioni della Bce (Di giovedì 8 settembre 2022) - Ad agosto+ 9,1%. Oggi la riunione del Consiglio direttivo. Si scommette su un rialzo dei tassi di 75 punti ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 settembre 2022) - Ad agosto+ 9,1%. Oggi la riunione del Consiglio direttivo. Si scommette su un rialzo dei tassi di 75 punti ...

berlusconi : Oggi, i 40 anni dal sacrificio del Generale Dalla Chiesa, assassinato dalla mafia insieme alla moglie Emanuela Sett… - edoardo_go : @Apndp Al nord, i partiti più forti sono quelli che 'evitano' la lotta all'evasione fiscale, o addirittura promuovo… - paninoelistino : RT @classcnbc: BCE, TAVAZZI (PICTET AM): IL RIALZO SARÀ DA 75 PB, PAROLA D'ORDINE È LOTTA ALL'INFLAZIONE Manca poco alla decisione sui tas… - ilnotariato : #Antiriciclaggio, via libera del Garante #privacy alla banca dati del Notariato. Sul @sole24ore il Presidente del… - BitiBilly : RT @classcnbc: BCE, TAVAZZI (PICTET AM): IL RIALZO SARÀ DA 75 PB, PAROLA D'ORDINE È LOTTA ALL'INFLAZIONE Manca poco alla decisione sui tas… -