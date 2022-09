L'Italia sferzata dal maltempo: trombe d'aria sul Garda e in Lazio (Di giovedì 8 settembre 2022) It" nella tarda mattinata: una nel Lazio, a Civitavecchia, e l'altra sul versante veneto del Lago di Garda, nei pressi di Peschiera. Fenomeni "estremi", avvertono gli esperti di metereologia, che "... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) It" nella tarda mattinata: una nel, a Civitavecchia, e l'altra sul versante veneto del Lago di, nei pressi di Peschiera. Fenomeni "estremi", avvertono gli esperti di metereologia, che "...

MaurizioDArgent : @alfo_lanzieri con una classe politica capace di traghettare l'Italia, non saremmo qui. Poteva essere una sferzata… - mvdcnee : RT @realePadreTava: oggi a Milano, in Italia, si esibirà l’immondo demone Luigi Tommasoni, @Louis_Tomlinson Sarò presente in loco per offi… - adorexhaz_ : RT @realePadreTava: oggi a Milano, in Italia, si esibirà l’immondo demone Luigi Tommasoni, @Louis_Tomlinson Sarò presente in loco per offi… - tua_madre_lella : RT @realePadreTava: oggi a Milano, in Italia, si esibirà l’immondo demone Luigi Tommasoni, @Louis_Tomlinson Sarò presente in loco per offi… - realePadreTava : @Louis_Tomlinson oggi a Milano, in Italia, si esibirà l’immondo demone Luigi Tommasoni, @Louis_Tomlinson Sarò pres… -