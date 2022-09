Lazio-Feyenoord, le formazioni ufficiali (Di giovedì 8 settembre 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Lazio-Feyenoord, partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro spagnolo Ricardo de Burgos, coadiuvato come assistenti dai connazionali Del Palomar e De Francisco, e dal quarto uomo Munuera. VAR e AVAR saranno rispettivamente Cuadra Fernández e il portoghese Martins. Calcio d’inizio ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo l’eliminazione ai playoff contro il Porto nella scorsa stagione, la Lazio ha come obiettivo quello di arrivare il più lontano possibile in questa competizione. Nel gruppo F con Sturm Graz e Midtjylland, i biancocelesti a meno di clamorose sorprese, se la giocheranno con il Feyenoord per il passaggio al prossimo turno. Uscire dal campo con i tre punti questa sera ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 8 settembre 2022) Riportiamo ledi, partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro spagnolo Ricardo de Burgos, coadiuvato come assistenti dai connazionali Del Palomar e De Francisco, e dal quarto uomo Munuera. VAR e AVAR saranno rispettivamente Cuadra Fernández e il portoghese Martins. Calcio d’inizio ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo l’eliminazione ai playoff contro il Porto nella scorsa stagione, laha come obiettivo quello di arrivare il più lontano possibile in questa competizione. Nel gruppo F con Sturm Graz e Midtjylland, i biancocelesti a meno di clamorose sorprese, se la giocheranno con ilper il passaggio al prossimo turno. Uscire dal campo con i tre punti questa sera ...

