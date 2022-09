La regina Elisabetta e' morta: l'annuncio della Bbc (Di giovedì 8 settembre 2022) La Bbc ha annunciato la morte della regina Elisabetta. La sovrana, 96 anni, si e' spenta nella residenza scozzese di Balmoral, dove le sue condizioni - fragili negli ultimi tempi nonostante la tempra ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) La Bbc ha annunciato la morte. La sovrana, 96 anni, si e' spenta nella residenza scozzese di Balmoral, dove le sue condizioni - fragili negli ultimi tempi nonostante la tempra ...

