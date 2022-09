“God save the King”, ecco il piano per l’elezione di Re Carlo III (Di giovedì 8 settembre 2022) L’operazione «Spring Tide» prevede che il ministro della Difesa organizzi il saluto ufficiale coi cannoni e saranno proclamati due minuti di silenzio in tutto il Paese per ricordare la Sovrana. Cambiano inno e stemma reale Leggi su lastampa (Di giovedì 8 settembre 2022) L’operazione «Spring Tide» prevede che il ministro della Difesa organizzi il saluto ufficiale coi cannoni e saranno proclamati due minuti di silenzio in tutto il Paese per ricordare la Sovrana. Cambiano inno e stemma reale

lorepregliasco : L'annuncio della BBC sulla morte della regina Elisabetta, seguito da God save the Queen. ???? - Agenzia_Ansa : L'annuncio della morte di Elisabetta II arriva con una nota di Buckingham Palace: 'Sua Maestà è morta pacificamente… - Simo_Ventura : ?? #queenelizabeth non c’è più. Se ne va LA COLONNA,IL vero PUNTO di RIFERIMENTO. Ma anche una donna, una mamma e u… - NiKRO76 : RT @Aelois_: Rip Elisabetta II, nessuna sarà alla tua altezza. God save the Queen - Marya161191 : RT @La63321605: Non ascolteremo mai più God Save the Queen. #QueenElizabeth #QueenElizabethII -