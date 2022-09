Elisabetta, Mattarella: “Una figura di eccezionale rilievo entra nella storia” (Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA – “Una figura di eccezionale rilievo entra nella storia. Se ne ricorderà l’autorevole saggezza e l’altissimo senso di responsabilità, espresso soprattutto nella generosità di spirito con la quale la Sovrana ha consacrato la vita al servizio dei cittadini britannici e della più ampia famiglia del Commonwealth”. Queste le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella nel messaggio di condoglianze inviato a Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA – “Unadi. Se ne ricorderà l’autorevole saggezza e l’altissimo senso di responsabilità, espresso soprattuttogenerosità di spirito con la quale la Sovrana ha consacrato la vita al servizio dei cittadini britannici e della più ampia famiglia del Commonwealth”. Queste le parole del capo dello Stato Sergionel messaggio di condoglianze inviato a Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. L'articolo L'Opinionista.

