"Draghi caduto per colpa del Pd". Mollicone affonda la sinistra e tira fuori lo scoop sul presidenzialismo (Di giovedì 8 settembre 2022) Il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone si scontra con il collega del Partito Democratico Alessandro Zan sulla fine del governo Draghi. Il tema della crisi è affrontato dall'onorevole nel corso dell'edizione dell'8 settembre di Coffee Break, il programma televisivo di La7 che vede Andrea Pancani alla conduzione: "Il governo Draghi è caduto causa della sinistra che ha voluto l'imposizione di Ius Scholae e liberalizzazione della cannabis, invece di preoccuparsi delle bollette, del caro-energia e della ripresa delle imprese. Noi eravamo all'opposizione e quindi non lo diciamo noi, ma le forze di centrodestra che erano al governo di unità nazionale dicono che la causa era l'alterazione dell'agenda politica per cui il Pd ha pensato di mettere due bandiere a fine legislatura, l'estensione della ...

