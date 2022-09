Come e quando voteranno gli italiani all'estero (Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - I cittadini italiani residenti all'estero sono 5.806.068 al 31 dicembre scorso. Già oggi gli aventi diritto possono votare e inviare le schede elettorali al proprio ufficio consolare. Le schede dovranno arrivare all'ufficio consolare (pena annullamento) entro e non oltre le ore 16 (ora locale) di giovedì 22 settembre. Gli elettori che l'11 settembre non abbiano ancora ricevuto il plico con le schede possono farne richiesta all'ufficio consolare. Gli italiani all'estero eleggeranno complessivamente 8 deputati e 4 senatori. La circoscrizione Europa (3.189.905 italiani) eleggerà 3 deputati e un senatore. La circoscrizione Sudamerica (1.804.291 italiani) eleggerà 2 deputati e un senatore. La circoscrizione Nordamerica (505.567 italiani) eleggerà 2 deputati e un ... Leggi su agi (Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - I cittadiniresidenti all'sono 5.806.068 al 31 dicembre scorso. Già oggi gli aventi diritto possono votare e inviare le schede elettorali al proprio ufficio consolare. Le schede dovranno arrivare all'ufficio consolare (pena annullamento) entro e non oltre le ore 16 (ora locale) di giovedì 22 settembre. Gli elettori che l'11 settembre non abbiano ancora ricevuto il plico con le schede possono farne richiesta all'ufficio consolare. Gliall'eleggeranno complessivamente 8 deputati e 4 senatori. La circoscrizione Europa (3.189.905) eleggerà 3 deputati e un senatore. La circoscrizione Sudamerica (1.804.291) eleggerà 2 deputati e un senatore. La circoscrizione Nordamerica (505.567) eleggerà 2 deputati e un ...

