Come Anguissa e Lobotka hanno distrutto il Liverpool (Di giovedì 8 settembre 2022) Oggi forse ci sembra normale ma penso che nessuno, anche solo un paio d'anni fa, poteva prevedere che due tra i protagonisti principali di una Napoli-Liverpool finita 4-1 sarebbero stati André Frank Zambo-Anguissa e Stanislav Lobotka. Entrambi, infatti, hanno avuto una carriera travagliata in cui hanno conosciuto sulla propria pelle la crudeltà delle valutazioni del calcio contemporaneo ma entrambi, a differenza di tanti altri giocatori promettenti di cui invece abbiamo perso le tracce, hanno avuto la fortuna di trovare una mano tesa nel momento in cui sembravano dover sparire dal calcio di alto livello. Per il camerunese, ad esempio, è stata la mano di Cristiano Giuntoli, DS del Napoli, che lo ha prelevato gli ultimi giorni di mercato della scorsa estate dal Fulham appena retrocesso ...

