Calcio | Mourinho | ' non avremmo meritato di perdere | ora gira tutto contro di noi'

(Di giovedì 8 settembre 2022) Razgrad, 8 set. - (Adnkronos) - "Non voglio dire che abbiamo fatto una partita fantastica, perché non è vero, però mi è sembrata più che sufficiente per vincere o perlomeno per non. Prima del loro gol siamo stati noi ad avere le principali opportunità, poi ci sono voluti 5-6 minuti per ripartire ma abbiamo avuto una grande reazione e abbiamo trovato il pareggio. E invece alla fine hanno segnato di nuovo. Sembra che nelle ultime due partite vadadi noi: per fortuna non è già eliminazione diretta, ne mancano cinque. Ovviamente vincere la prima è meglio e perdendo si ha qualche pressione in più, però dobbiamo guardare avanti e fare tre punti con l'Helsinki in casa". Queste le parole dell'allenatore della Roma Josédopo la sconfitta per 2-1 in Bulgariail Ludogorets. ...