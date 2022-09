Travaglio attacca Meloni: "Sapete chi c'è dietro la leader di Fratelli d'Italia" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Giorgia Meloni non rappresenterebbe "una novità politica". Ne è convinto il direttore Marco Travaglio che nel corso della puntata di Otto e mezzo, martedì 6 settembre, in collegamento con Lilli Gruber attacca la leader di Fratelli d'Italia, il partito in testa a tutti i sondaggi elettorali. "Lanciare l'allarme su Giorgia Meloni ha creato una narrazione a lei funzionale" ha detto il direttore". Lei vuole accreditarsi come una politica nuova, come la portatrice di una nuova destra. Ma non c'è niente di nuovo in Giorgia Meloni, niente di nuovo alle sue spalle". La classe dirigente sarebbe la stessa di 20 anni fa, invecchiata di 20 anni. Secondo il direttore del Fatto Quotidiano, "nel partito della Meloni ci sono Ignazio La ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Giorgianon rappresenterebbe "una novità politica". Ne è convinto il direttore Marcoche nel corso della puntata di Otto e mezzo, martedì 6 settembre, in collegamento con Lilli Gruberladid', il partito in testa a tutti i sondaggi elettorali. "Lanciare l'allarme su Giorgiaha creato una narrazione a lei funzionale" ha detto il direttore". Lei vuole accreditarsi come una politica nuova, come la portatrice di una nuova destra. Ma non c'è niente di nuovo in Giorgia, niente di nuovo alle sue spalle". La classe dirigente sarebbe la stessa di 20 anni fa, invecchiata di 20 anni. Secondo il direttore del Fatto Quotidiano, "nel partito dellaci sono Ignazio La ...

tempoweb : A #ottoemezzo Travaglio attacca @GiorgiaMeloni: 'Chi c'è dietro la leader di Fratelli d'Italia' #7settembre… - christianmerli : @federicofubini Travaglio è la peggiore espressione del genere umano. Violento viscido parziale livoroso ossessiona… - Giovann08847544 : RT @BrescianiWalter: @SereScandellari @GiuseppeConteIT Vero ???? ma Calenda si riferiva al fare politica di Renzi nel momento in cui proponev… - BrescianiWalter : @SereScandellari @GiuseppeConteIT Vero ???? ma Calenda si riferiva al fare politica di Renzi nel momento in cui propo… - StefanoSacchi : @chattie00 @fattoquotidiano Cerchiamo di essere onesti, è il FQ che si attacca a qualsiasi occasione per criticare… -