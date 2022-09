Scuola: allarme per abbandono, troppi neet (Di mercoledì 7 settembre 2022) - Un rapporto di Save the Children rivela che in Italia l'abbandono scolastico è al 12,7%. Molti giovani esclusi dalla formazione diventano poi inattivi senza cercare un ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 settembre 2022) - Un rapporto di Save the Children rivela che in Italia l'scolastico è al 12,7%. Molti giovani esclusi dalla formazione diventano poi inattivi senza cercare un ...

tg2000it : RT @TV2000it: ??Dispersione scolastica in Italia al 13% ??Fanno peggio solo #Spagna e #Romania ??@SaveChildrenIT lancia l’allarme #7settem… - Mediatrice90 : RT @TV2000it: ??Dispersione scolastica in Italia al 13% ??Fanno peggio solo #Spagna e #Romania ??@SaveChildrenIT lancia l’allarme #7settem… - TV2000it : ??Dispersione scolastica in Italia al 13% ??Fanno peggio solo #Spagna e #Romania ??@SaveChildrenIT lancia l’allarme… - CorriereUniv : Il 23,1% dei #giovani tra i 15 e i 29 anni non studia e non cerca un lavoro, il doppio rispetto a quanto accade in… - CorriereUmbria : L'allarme di Save the Children: 'Il 12,7% dei minori abbandona gli studi' #scuola #minori #savethechildren #studi… -