Rigassificatore a Gioia Tauro | perché è un’opportunità per l’Europa

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Indipendentemente da come evolverà la situazione energetica delnelle prossime settimane e mesi, la Russia sembra aver varcato la linea di non ritorno della sua affidabilità come fornitore di gas, almeno ai Paesi democratici occidentali. Anche se è sperabile che in futuro la Russia torni a vendere gas al, si conferma che l’unica difesa europea rispetto ai suoi comportamenti attuali è di rendersi completamente indipendente da essa e spingere sulla diversificazione delle provenienze. Anche nel caso in cui questo dovesse comportare un surplus di prodotto. Il gas in più si potrà stoccare in altri giacimenti esauriti, aumentando la sicurezza energetica europea e la capacità di affrontare ondate di calore estivo o di freddo invernale. La domanda di gas naturale, soprattutto in forma liquida (Gnl), è destinata a crescere a livello mondiale, ...

lacittanews : Indipendentemente da come evolverà la situazione energetica dell’Europa nelle prossime settimane e mesi, la Russia… - LArchetipo : @vecchiotrombone @borghi_claudio Ci può illustrare i motivi per i quali si è contrari ad un rigassificatore a Gioia Tauro? - LArchetipo : @borghi_claudio A questo punto rovescerei la domanda: perché Azione, PD & c. non vogliono il rigassificatore a Gioia Tauro? - LArchetipo : @msgelmini @EugenioGiani @Azione_it Perché Azione è contraria al rigassificatore di Gioia Tauro? - Nini59107794 : @borghi_claudio Ma perché non fare il rigassificatore a Gioia Tauro? 2 piccioni con una fava, con il rigassificator… -

Ma non ci si può ricordare della Piana di Gioia Tauro solo per le elezioni e poi usarla come ... che lottiamo per il potenziamento dell'ospedale di Polistena, contro l'inceneritore e il,... L'ex pm: «L'emergenza è utile per aggirare le procedure, per quel sottobosco di malaffare che lucra sulla pelle delle persone. Bisogna normalizzare tutto»