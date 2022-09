Range Rover - Sport atto terzo | sempre più Range

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 7 settembre 2022) La vedi e sembra uguale a mamma. Poi le metti una di fianco all'altra e ti accorgi delle differenze: la, tanto per cominciare, ha fari e griglia più sottili e prese d'aria frontali più estese. Sul fianco niente blade, quella lama discendente e affogata nella carrozzeria tra parafango e portiera. Al suo posto c'è una finta griglietta, in rilievo. Poi passi sul lato e ti rendi conto che la Suv ha altri volumi: parabrezza più inclinato e tetto discendente, oltre che una coda più corta (tra le due ballano 10 cm in lunghezza totale, pur avendo lo stesso passo, di quasi 3 metri). Vista dal tre quarti posteriore, laè decisamente più slanciata, più aggressiva, più dinamica. Sembra pronta allo scanche da ferma, mentre la ...