Putin: 'Sanzioni minaccia globale, stop a gas e petrolio con price cap'. E vedrà Xi Jinping (Di mercoledì 7 settembre 2022) - Il presidente russo, parlando da Vladivistok, alza ulteriormente il livello di tensione e di ritorsione che da Mosca in questi giorni pesano sui destini europei, a cui ora aggiunge anche il grano: ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 settembre 2022) - Il presidente russo, parlando da Vladivistok, alza ulteriormente il livello di tensione e di ritorsione che da Mosca in questi giorni pesano sui destini europei, a cui ora aggiunge anche il grano: ...

GiovaQuez : Ma se le sanzioni non ottengono alcun effetto, non hanno ripercussioni sull'economia russa e il Paese continua a vi… - CottarelliCPI : Le sanzioni danneggiano la Russia.Chi lo nega guarda al surplus commerciale russo. Ma il surplus non lo possono usa… - AlexBazzaro : #Salvini: “Putin ha torto marcio: ha scatenato una guerra orrenda, invaso un Paese e riportato morte e distruzione… - Dagherrotipo1 : RT @OrioliPaolo: Putin: 'Le sanzioni occidentali sono una minaccia per il mondo intero' Vuoi mettere con i bombardamenti russi che minaccia… - realfilippo : RT @ComVentotene: 'Le sanzioni occidentali sono un tentativo di soggiogare altri Paesi' Lo ha detto a Vladivostok il macellaio Vladimir #P… -