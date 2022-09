Napoli-Liverpool: dove vedere in tv e in streaming la partita di Uefa Champions League stasera (Di mercoledì 7 settembre 2022) Napoli-Liverpool è la partita valida per la Champions League 2022/2023 che si gioca stasera a Napoli: ecco dove vederla in TV e in streaming. Napoli-Liverpool è la partita in programma stasera alle 21:00, gara di esordio dei partenopei nella Uefa Champions League 2022/2023. La squadra allenata da Luciano Spalletti debutta nella fase a gironi contro la squadra di Jürgen Klopp, uno dei team accreditati alla vittoria finale. dove vederla in streaming Napoli-Liverpool sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. La partita si gioca nella ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 settembre 2022)è lavalida per la2022/2023 che si gioca: eccovederla in TV e inè lain programmaalle 21:00, gara di esordio dei partenopei nella2022/2023. La squadra allenata da Luciano Spalletti debutta nella fase a gironi contro la squadra di Jürgen Klopp, uno dei team accreditati alla vittoria finale.vederla insarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. Lasi gioca nella ...

