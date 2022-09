Fiorentina-Riga FS, Morozs: “Viola fortissimi, faremo pressing ma penseremo anche a difenderci bene” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il tecnico del Riga FS, Viktors Morozs, ha parlato alla viglia del match di Conference League contro la Fiorentina. Queste le parole dell’allenatore lettone, che dichiara: “La Fiorentina è un’avversaria forte, non sappiamo come andrà la partita, cercheremo di fare tanto pressing ma penseremo anche a difenderci. Domani dirò ai miei giocatori di non avere paura. Il calcio è un gioco, devono pensare a divertirsi e a fare al meglio delle loro possibilità”. Poi aggiunge: “Tutta la squadra aspettava questo giorno, ora siamo concentrati sulla gara di domani, vogliamo dimostrare quello che siamo capaci di fare a prescindere dagli avversari che affronteremo. Sono contento di sfidare una squadra così forte in una gara del girone, vogliamo far vedere le nostre ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il tecnico delFS, Viktors, ha parlato alla viglia del match di Conference League contro la. Queste le parole dell’allenatore lettone, che dichiara: “Laè un’avversaria forte, non sappiamo come andrà la partita, cercheremo di fare tantoma. Domani dirò ai miei giocatori di non avere paura. Il calcio è un gioco, devono pensare a divertirsi e a fare al meglio delle loro possibilità”. Poi aggiunge: “Tutta la squadra aspettava questo giorno, ora siamo concentrati sulla gara di domani, vogliamo dimostrare quello che siamo capaci di fare a prescindere dagli avversari che affronteremo. Sono contento di sfidare una squadra così forte in una gara del girone, vogliamo far vedere le nostre ...

sportface2016 : #FiorentinaRigaFS, Morozs: “Viola fortissimi, faremo pressing ma penseremo anche a difenderci bene” - WiAnselmo : RT @Mediagol: Fiorentina-RFS, Italiano: “Riga non va sottovalutato. Gioca Gollini, Terracciano…” - Mediagol : Fiorentina-RFS, Italiano: “Riga non va sottovalutato. Gioca Gollini, Terracciano…” - violanews : L'allenatore dell'#RFS in conferenza stampa: 'Mi piace il gioco della #Fiorentina. Domani...' #FiorentinaRFS… - venti4ore : Conference League. Fiorentina pronta all’esordio: i convocati per la gara con il Riga – Toscana -