“Disgustoso” Alex Belli | bufera senza fine | l’attacco frontale di 2 vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 settembre 2022)non è uno che passa inosservato, ma stavolta l’ha fatta davvero grossa. Nelle ore scorse aveva usato parole poco lusinghiere verso Orietta Berti. L’attore ex Centovetrine e ex gieffino ha scritto su Twitter un cinguettio che nemmeno si potrebbe definire al vetriolo. Riprendendo un twitt di un’utente che criticava le parole di Orietta sulla possibile dimenticanza dei nomi dei protagonisti ha scritto: “Andiamo bene! Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai giovani!”. Una caduta di stile a dir poco fragorosa. E le reazioni non sono mancate. Tra queste quella durissima di Patrizia Groppelli. “Perchè non pensa a costruirsi una carriera? Lui non ce la farà mai a raggiungere i livelli di quella gran donna. Dovrà rassegnarsi, o al massimo aspirare ...