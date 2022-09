Barista fa ubriacare una 16enne nel suo locale e la stupra | arrestato

Giulia_B : RT @loveandthecity_: Ma saremo sicuramente esagerate noi Barista fa ubriacare una ragazzina e poi la violenta nel magazzino - loveandthecity_ : Ma saremo sicuramente esagerate noi Barista fa ubriacare una ragazzina e poi la violenta nel magazzino - bizcommunityit : Pistoia, barista fa ubriacare una minorenne e poi la violenta nel suo locale: gestore ai domiciliari - bizcommunityit : Barista fa ubriacare una ragazzina e poi la violenta nel magazzino - infoitinterno : Violenza sessuale: fa ubriacare 16enne e ne abusa, arrestato barista -

Avrebbe abusato di una 16enne dopo averla fattaall'interno del suo bar . Per questo la polizia di Pistoia , su disposizione della locale procura, ha posto agli arresti domiciliari un 28enne pistoiese , privo di precedenti, gestore di uno ...... le amiche erano ormai ubriache, una di loro, la vittima non riusciva neanche ad alzarsi in piedi, ma ha raggiunto a fatica il bagno, dove avrebbe trovato ila fermarla per violentarla. ...Avrebbe abusato di una 16enne dopo averla fatta ubriacare all’interno del suo bar . Per questo la polizia di Pistoia , su disposizione della locale procura, ...Avrebbe offerto da bere ad una giovanissma cliente del bar, di 16 anni, fino a farla stordire, per poi spingerla in uno stanzino di servizio e approfittare di lei. Violentandola. E' ...