Palermo | chiarezza su Roberto Crivello e le liste

Leggi su vivendopalermo.news

(Di martedì 6 settembre 2022)su. Il mercato è ormai concluso le operazioni sono state tutte ufficializzate e la rosa delè completa. Questo lo abbiamo scritto più volte negli ultimi giorni.Bisogna però faresulla questione dei fuori lista. La lista ufficiale e quindi la rosa 2022/23 vedeoccupare lo slot over 23. Dunque il difensore palermitano non è un fuori rosa, sarà un giocatore schierabile a tutti gli effetti.Per lui, soltanto una mancata convocazione per scelta tecnica per la partita contro la Reggina, poi persa per 3a0.Potete vedere la lista completa della rosa del, anche sul sito ufficiale della società. L'articolo proviene da Vivendo