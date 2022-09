LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: fuga di Okamika e Maté, gruppo a 2? (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DELLA Vuelta 16.28 Tra poco meno di 30 km ci sarà il traguardo volante di Alcalá del Río. 16.24 60 km all’arrivo. 16.21 È sceso a 1’55” il vantaggio dei battistrada. 16.18 Giornata davvero molto tranquilla finora. La media dopo più di tre ore di corsa è di poco sopra i 38 km/h. 16.15 Ricordiamo che in fuga ci sono gli spagnoli Ander Okamika (Burgos-BH) e Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi). 16.12 70 km al traguardo. 16.08 Superate da poco le tre ore di corsa. 16.05 A tirare in testa al gruppo ci sono ancora Trek Segafredo e Cofidis. 16.02 Il gruppo continua a guadagnare. Ai due fuggitivi restano “soltanto” 2’10”. 15.58 Tra 50 km ci sarà il traguardo volante di Alcalá del Río. 15.55 80 km all’arrivo. 15.51 Questa l’eta ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA16.28 Tra poco meno di 30 km ci sarà il traguardo volante di Alcalá del Río. 16.24 60 km all’arrivo. 16.21 È sceso a 1’55” il vantaggio dei battistrada. 16.18 Giornata davvero molto tranquilla finora. La media dopo più di tre ore di corsa è di poco sopra i 38 km/h. 16.15 Ricordiamo che inci sono gli spagnoli Ander(Burgos-BH) e Luis Angel(Euskaltel-Euskadi). 16.12 70 km al traguardo. 16.08 Superate da poco le tre ore di corsa. 16.05 A tirare in testa alci sono ancora Trek Segafredo e Cofidis. 16.02 Ilcontinua a guadagnare. Ai due fuggitivi restano “soltanto” 2’10”. 15.58 Tra 50 km ci sarà il traguardo volante di Alcalá del Río. 15.55 80 km all’arrivo. 15.51 Questa l’eta ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: si parte al via la sedicesima frazione della Vuelta - #Vuelta… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: chance per gli sprinter prima delle montagne - #Vuelta #España… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: chance per gli sprinter prima delle montagne - #Vuelta #España… - SpazioCiclismo : Dopo il giorno di riposo, riparte #LaVuelta22: appuntamento alle 12.45 per il via. - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: tornano i velocisti in attesa delle montagne - #Vuelta #España… -