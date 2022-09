Le 10 coppie. Prima tappa: Cappadocia (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo il debutto della scorsa Primavera su Sky Uno, Pechino Express 2022 sbarca adesso in chiaro su TV8. 10 le coppie di concorrenti in gara, protagoniste de La rotta dei sultani, il viaggio che le vedrà percorrere 7000 km. Dalla Turchia agli Emirati Arabi, in questo viaggio inedito saranno accompagnate dal conduttore, il confermato Costantino della Gherardesca. La Prima puntata andrà in onda stasera, a partire alle 21.15, per poi proseguire ogni martedì in Prima serata. ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo il debutto della scorsavera su Sky Uno, Pechino Express 2022 sbarca adesso in chiaro su TV8. 10 ledi concorrenti in gara, protagoniste de La rotta dei sultani, il viaggio che le vedrà percorrere 7000 km. Dalla Turchia agli Emirati Arabi, in questo viaggio inedito saranno accompagnate dal conduttore, il confermato Costantino della Gherardesca. Lapuntata andrà in onda stasera, a partire alle 21.15, per poi proseguire ogni martedì inserata. ...

Consell100 : @robybeste @jacopoat Ok e allora perché se il problema è la maternità surrogata lei parla di 2 mamme e 2 papà? Lei… - harryseiuncesso : @louiseiuncesso no ti giuro è troppo imbarazzante sembra una ragazzina di 13 anni alla prima cotta PER NON PARLARE… - VentoTagliente : Meloni: «No alle adozioni per le coppie gay, sì per i single». Mi raccomando quindi, gay italiani, prima adottate e solo dopo accoppiatevi! - __LittleSun : Vbb visto che nella quinta stagione mi avete provato di piccoli momenti Gioeva, vado a fare il rewatch delle altre,… - Martino90Maria : @viruscane @ivocamic Dai, è palese che prima del vaccino le famiglie facessero tutte 10 figli e che i centri per la… -