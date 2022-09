Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #InterBayern, i rinforzi di centrocampo scalpitano: che fine hanno fatto Asllani e Mkhitaryan? - sportli26181512 : I rinforzi di centrocampo scalpitano: che fine hanno fatto Asllani e Mkhitaryan?: Inter, i rinforzi di centrocampo… - Gazzetta_it : #InterBayern, i rinforzi di centrocampo scalpitano: che fine hanno fatto Asllani e Mkhitaryan? - drjackomo : @RidTheRock Perin Bremer, Bonucci, Danilo Cuadrado, Locatelli, Paredes, Miretti, Kostic Di Maria, Vlahovic Non sare… - ennio79 : @giovanni_gaiani @Pier77584284 @gufoincompreso @EdoardoMecca1 La juve aveva bisogno di ridurre il monte ingaggi e v… -

Nemmeno una partita completa, sommando i minutaggi di entrambi. Henrikh Mkhitaryan e Kristjan Asllani hanno finora giocato rispettivamente 60 e 24 minuti, spezzettati in due partite a testa. ...Il mercato della Juventus La Juventus valutaa parametro zero anche a. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera ci sono sicuramente Toni Kroos del Real Madrid e Youri ...Mister Barontini e la società: 'Ottima la risposta dei giovani'. Rosa corta dopo l'addio di Pippi: si cercano rinforzi ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...