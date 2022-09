Conte: "Trump? Goffi tentativi schizzare fango su di me" (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 06 settembre 2022 "Succedono cose strane in questa campagna elettorale. Ora si tira in mezzo Trump. Il 25 settembre si avvicina, il M5S spaventa e si gioca sporco". Così il presidente M5s ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 06 settembre 2022 "Succedono cose strane in questa campagna elettorale. Ora si tira in mezzo. Il 25 settembre si avvicina, il M5S spaventa e si gioca sporco". Così il presidente M5s ...

il_cappellini : Il leader della sedicente sinistra progressista, Conte, è un avvocato già premier con la Lega, oggi sostenuto da Tr… - AndreaMarcucci : La sponda progressista di riferimento per Giuseppe Conte e per il #M5S è quindi Donald Trump. E non avete neanche u… - BentivogliMarco : l’evocazione (incoerente) di temi “popolari” da parte dei nazionalpopulisti può collocarli a “sinistra” solo per ch… - DelgadoPress : Un dipendente di Repubblica ha pubblicato una illazione sulla preferenza di Conte da parte di Trump alla guida dell… - Incantatore_ : @AndreaMarcucci Un giornalista di Repubblica dice che Trump gli ha detto che Conte è una brava persona. --> Trump è… -