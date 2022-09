Canada: trovato morto uno degli autori della strage, l’altro è in fuga (Di martedì 6 settembre 2022) In Canada non si fermano le ricerche della polizia per individuare a bloccare i killer in fuga dopo la strage del 5 settembre. Uno dei due sospettati è stato ritrovato senza vita mentre l’altro, il fratello, si nasconderebbe nella città di Regina. Alle prime luci del mattino del 5 settembre si è verificata un strage a colpi di coltello nella provincia di Saskatchewan, tra il villaggio abitato dai nativi aborigeni della James Smith Cree Nation e quello vicino, di Weldon. Sono 10 i morti e almeno 28 i feriti, non 15 come in un primo momento si credeva. La polizia ha diffuso subito le foto di due ricercati: Damien Sanderson, 31 anni, e Myles Sanderson, 30 anni, fratelli. Secondo la ricostruzione della polizia i due hanno bussato alle ... Leggi su velvetmag (Di martedì 6 settembre 2022) Innon si fermano le ricerchepolizia per individuare a bloccare i killer indopo ladel 5 settembre. Uno dei due sospettati è stato risenza vita mentre, il fratello, si nasconderebbe nella città di Regina. Alle prime luci del mattino del 5 settembre si è verificata una colpi di coltello nella provincia di Saskatchewan, tra il villaggio abitato dai nativi aborigeniJames Smith Cree Nation e quello vicino, di Weldon. Sono 10 i morti e almeno 28 i feriti, non 15 come in un primo momento si credeva. La polizia ha diffuso subito le foto di due ricercati: Damien Sanderson, 31 anni, e Myles Sanderson, 30 anni, fratelli. Secondo la ricostruzionepolizia i due hanno bussato alle ...

