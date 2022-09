Ballando con le Stelle 17, Romina Carrisi fuori dal cast: ecco perché è stata scartata (Di martedì 6 settembre 2022) È di poche ore fa un’indiscrezione trapelata da Dagospia in merito al cast di Ballando con le Stelle. Secondo il portale di Roberto D’Agostino, Romina Carrisi, la figlia di Al Bano, sarebbe stata scartata al provino per il reality show di Milly Carlucci: Romina Carrisi non supera il provino a Ballando con le Stelle. Il cast dello show di Milly Carlucci è noto e assai promettente. Un lavoro che continua per tutto l’anno, con pochi posti a disposizione c’è qualcuno che resta a casa. Stando alle nostre fonti avrebbe sostenuto più di un provino anche Romina Carrisi, figlia di Romina Power e Albano Carrisi, quest’ultimo ... Leggi su isaechia (Di martedì 6 settembre 2022) È di poche ore fa un’indiscrezione trapelata da Dagospia in merito aldicon le. Secondo il portale di Roberto D’Agostino,, la figlia di Al Bano, sarebbeal provino per il reality show di Milly Carlucci:non supera il provino acon le. Ildello show di Milly Carlucci è noto e assai promettente. Un lavoro che continua per tutto l’anno, con pochi posti a disposizione c’è qualcuno che resta a casa. Stando alle nostre fonti avrebbe sostenuto più di un provino anche, figlia diPower e Albano, quest’ultimo ...

milly_carlucci : Siete pronti per una nuova epica stagione di #ballandoconlestelle con un cast che illuminerà la nostra pista da ba… - zazoomblog : “Ballando con le stelle” bocciata Romina Carrisi per un particolare motivo. E lei replica su Instagram - #“Balland… - corgi_lover : RT @gayit: Polemiche per Ballando con le Stelle 'troppo gay': Milly Carlucci risponde - infoitcultura : Fuori dal cast di Ballando con le Stelle: la decisione di Milly Carlucci - CorriereCitta : Romina Carrisi fuori da Ballando con le Stelle, lo sfogo su Instagram: ‘Ecco perché sono stata scartata’ -