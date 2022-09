Atalanta prima in classifica, Feltri: “Squadra non mi convince” (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Atalanta ha battuto il Monza 2-0 e ha conquistato il primo posto nella classifica della serie A, dando “una certa lietezza” a Vittorio Feltri, direttore editoriale di ‘Libero’ e tifoso bergamasco doc. Una vittoria, peraltro, ottenuta su una formazione del presidente Berlusconi. “Non è la prima volta”, dice scherzando Feltri all’Adnkronos. E, facendosi più serio, spiega: “Dall’Atalanta quest’anno non mi aspettavo un rendimento così alto perché temevo che la Squadra si fosse impoverita e comunque avesse concluso un ciclo. E invece, quando meno te l’aspetti, succedono queste cose nel calcio come nella vita e devo dire che mi hanno dato una certa lietezza”. “Il Monza – aggiunge Feltri – non è abituato alla serie A e quindi gode di tante ... Leggi su funweek (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – L’ha battuto il Monza 2-0 e ha conquistato il primo posto nelladella serie A, dando “una certa lietezza” a Vittorio, direttore editoriale di ‘Libero’ e tifoso bergamasco doc. Una vittoria, peraltro, ottenuta su una formazione del presidente Berlusconi. “Non è lavolta”, dice scherzandoall’Adnkronos. E, facendosi più serio, spiega: “Dall’quest’anno non mi aspettavo un rendimento così alto perché temevo che lasi fosse impoverita e comunque avesse concluso un ciclo. E invece, quando meno te l’aspetti, succedono queste cose nel calcio come nella vita e devo dire che mi hanno dato una certa lietezza”. “Il Monza – aggiunge– non è abituato alla serie A e quindi gode di tante ...

