«Totti e Ilary Blasi vivevano separati in casa da un anno», cosa hanno rivelato le persone vicine alla ex coppia (Di lunedì 5 settembre 2022) E’ diventata ormai un caso mediatico la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi che continua ad avere risvolti. Sembra, infatti, che ancor prima del comunicato della separazione, pubblicato lo scorso luglio, i due fossero separati in casa da un anno. A comunicarlo è La Repubblica, che cita alcune fonti vicine all’ex coppia. Una rivelazione piuttosto importante che, se confermata, potrebbe avere un peso molto importante nella controversia legale che attende Totti e Ilary. La separazione: in campo gli avvocati Dopo un’estate piuttosto movimentata, l’ex Letterina di Passaparola è tornata a Roma per affrontare la separazione, supportata dal suo storico avvocato, Alessandro Simeone. Francesco Totti, ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 5 settembre 2022) E’ diventata ormai un caso mediatico la separazione tra Francescoche continua ad avere risvolti. Sembra, infatti, che ancor prima del comunicato della separazione, pubblicato lo scorso luglio, i due fosseroinda un. A comunicarlo è La Repubblica, che cita alcune fontiall’ex. Una rivelazione piuttosto importante che, se confermata, potrebbe avere un peso molto importante nella controversia legale che attende. La separazione: in campo gli avvocati Dopo un’estate piuttosto movimentata, l’ex Letterina di Passaparola è tornata a Roma per affrontare la separazione, supportata dal suo storico avvocato, Alessandro Simeone. Francesco, ...

