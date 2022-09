Torino, Juric ha una polmonite, questa sera non sarà inpanchina (Di lunedì 5 settembre 2022) L’allenatore del Torino, Ivan Juric ha la polmonite. Il tecnico granata è ovviamente stato sottoposto al tampone, risultato negativo, ma si trova comunque a dover affrontare una patologia potenzialmente molto pericolosa. Il tecnico non sarà presente questa sera per la sfida contro il Lecce, come comunicato dalla società in una nota Ivan Juric questa sera non sarà in panchina per un’indisposizione fisica. A fare le sue veci nella gara contro il Lecce l’allenatore in seconda Matteo Paro. Il tecnico granata è stato sottoposto a esami che hanno accertato una polmonite. E’ stata immediatamente iniziata la terapia idonea e la situazione verrà rivalutata nei prossimi giorni in base all’evoluzione clinica e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) L’allenatore del, Ivanha la. Il tecnico granata è ovviamente stato sottoposto al tampone, risultato negativo, ma si trova comunque a dover affrontare una patologia potenzialmente molto pericolosa. Il tecnico nonpresenteper la sfida contro il Lecce, come comunicato dalla società in una nota Ivannonin panchina per un’indisposizione fisica. A fare le sue veci nella gara contro il Lecce l’allenatore in seconda Matteo Paro. Il tecnico granata è stato sottoposto a esami che hanno accertato una. E’ stata immediatamente iniziata la terapia idonea e la situazione verrà rivalutata nei prossimi giorni in base all’evoluzione clinica e ...

sportface2016 : +++#Torino, Ivan #Juric ha la polmonite: iniziate le terapie idonee, non sarà in panchina contro il #Lecce+++ - napolista : Torino, #Juric ha una polmonite, questa sera non sarà inpanchina Il tecnico granata è stato sottoposto al tampone,… - sportli26181512 : Torino: Juric ha la polmonite, contro il Lecce ci sarà Paro in panchina - CalcioPillole : #Torino, #Juric non sarà in panchina con il #Lecce: il motivo. - jakavukorepa : RT @cmdotcom: #Torino, contro il #Lecce senza #Juric: ha la polmonite #TorinoLecce -