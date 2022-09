Sonia Bruganelli, se n’è andata via di casa: ecco cos’è successo (Di lunedì 5 settembre 2022) Ancora una volta Sonia Bruganelli fa parlare di sé. Se n’è andata via di casa, ma cosa sarà successo? ecco tutti i dettagli. Tutti conoscono Sonia Bruganelli, soprattutto per essere la moglie di uno dei conduttori di punta di Mediaset. Abbiamo avuto modo di conoscere la donna anche nel corso della scorsa edizione del Grande Fratello Vip in cui ha vestito i panni di opinionista accanto ad Adriana Volpe. Quest’anno, ancora una volta accompagnerà Alfonso Signorini nel corso dell’avventura che ci riserverà il reality più seguito d’Italia. Una grande imprenditrice La Bruganelli è anche un’imprenditrice ed attualmente ha in gestione la società dei casting di Mediaset ovvero la SDL. Da anni, Sonia ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 5 settembre 2022) Ancora una voltafa parlare di sé. Se n’èvia di, ma cosa saràtutti i dettagli. Tutti conoscono, soprattutto per essere la moglie di uno dei conduttori di punta di Mediaset. Abbiamo avuto modo di conoscere la donna anche nel corso della scorsa edizione del Grande Fratello Vip in cui ha vestito i panni di opinionista accanto ad Adriana Volpe. Quest’anno, ancora una volta accompagnerà Alfonso Signorini nel corso dell’avventura che ci riserverà il reality più seguito d’Italia. Una grande imprenditrice Laè anche un’imprenditrice ed attualmente ha in gestione la società dei casting di Mediaset ovvero la SDL. Da anni,...

gfvip7_NEWS : RT @gfvipnews_: Dal 19 settembre riparte su Canale 5 il #GFVIP nella cover ci sono i protagonisti di questa avventura: le opinioniste Sonia… - GossipNews_it : Sonia Bruganelli non vivrà più con il marito Paolo Bonolis: ''Mi trasferisco in un'altra casa da sola'' - gfvipnews_ : Dal 19 settembre riparte su Canale 5 il #GFVIP nella cover ci sono i protagonisti di questa avventura: le opinionis… - BioFares : Spettacolo Fanpage Senza freni e senza indugi, Adriana Volpe a ruota libera parla di Sonia Bruganelli e del GF VIP,… - AngoloDV : Sonia Bruganelli lo rimuove per sempre: 'Perché lo faccio' (FOTO) #Soniabruganelli #gfvip #angolodellenotizie #jeru… -