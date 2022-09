(Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) - Parte oggi da Boudry (Svizzera) per arrivare il 7 settembre a Marsiglia (Francia), insieme alle squadre di Austria e Svizzera, il team italiano composto da 9 dipendenti di Bristol Myers Squibb (Bms) che partecipa alla ‘Country 2 Country 4 Cancer', l'evento ciclistico di beneficenza organizzato dall'azienda farmaceutica e finalizzato alla raccoltaper la ricerca sul cancro e per supportare le organizzazioni della 'Union for international cancer control' (Uicc). La tappa italiana del 2022 sostiene il' per i pazienti oncoematologici, come si legge in una nota diffusa da Bms. Giunta alla settima edizione, la 'Country 2 Country 4 Cancer' ('da Paese a paese per il cancro') si svolge dal 2 al 19 settembre e vede la partecipazione di 6 team, con oltre 90 ...

Italia Sera

L'appuntamento è per domenica 11 settembre presso il campo sportivo "Malabaila" diMombirone ...in favore di bambini e ragazzi con malattie oncologiche in cura presso il reparto di......Vita "Daniele Chianelli" per l'inserimento lavorativi di giovani tra i 16 e i 28 anni guariti da malattia onco - ematologica o in fase di follow up seguiti nella Struttura complessa di... Oncoematologia, al via corsa ciclistica per fondi progetto ‘Mobilità sociale’ (Adnkronos) – Parte oggi da Boudry (Svizzera) per arrivare il 7 settembre a Marsiglia (Francia), insieme alle squadre di Austria e Svizzera, il team italiano composto da 9 dipendenti di Bristol Myers ...