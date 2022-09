L’addio di Dovizioso alla MotoGP dopo 14 anni | “Giusto dire basta | lascio in buone mani”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 settembre 2022) “Mi sono goduto l’ultimo giro, mi sono guardato attorno e ho visto tutti i miei amici pronti a festeggiare”. È l’istantanea dell’ultima corsa di Andrea. Il pilota ha corso la sua ultima gara a Misano domenica 4 settembre, classificandosi 12esimo. La soddisfazione per la buona posizione raggiunta passa in secondo piano rispetto a quella per un cerchio che si chiude,oltre vent’di carriera, di cui 14 passati a correre nel circuito di motociclismo più importante al mondo. Il divertimento e l’adrenalina hanno fatto compagnia al pilota per tutto il tempo a bordo della sua Yamaha RNF: “Emozioni strane, non pensavo di provare queste cose”, ha spiegato a termine della corsa. Partenza buona per, poi qualche difficoltà. L’obiettivo era la top 10, quasi raggiunta. Quindi l’ultimo giro, con in ...