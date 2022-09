Infortunio Lozano | parla il chirurgo | “Posso dirlo con certezza”

(Di lunedì 5 settembre 2022) A “Punto Nuovo Sport Show“, programma radiofonico su Radio Punto Nuovo, è intervenuto ilAngelo Cavallo che ha chiarito i tempi di recupero didopo l’al volto occorsorgli durante Lazio-Napoli.Napoli,: già disponibile per il Liverpool? “Il trauma cranico non commotivo non ha causato una perdita di coscienza e questa è stata già una buona notizia per il Napoli. I casi di Osimhen e di Ospina hanno insegnato tanto agli azzurri: lì lo spavento fu molto pesante, mentre questo è stato un caso molto più lieve. Il dottor Canonico ed il dottor De Luca sono stati molto attenti nel tirare subito fuori il calciatore dal campo dell’Olimpico ed evitare ...

