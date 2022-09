Il Messaggero: sono stati Piccinini e Valeri a dire alla Lazio «Pagate quello che avete fatto in casa» (Di lunedì 5 settembre 2022) Sabato sera, dopo Lazio-Napoli, il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, ha dichiarato che la Lazio sta “sui coglioni” agli arbitri. Ha detto che qualcuno ha anche spiegato alla Lazio che non viene ben vista dopo quanto accaduto dopo la partita col Bologna. Il Messaggero fa nomi e cognomi: ad aver fatto questa allusione sarebbero stati gli arbitri Piccinini e Valeri. “L’allusione pesante del tecnico è a una frase che sarebbe stata pronunciata da Piccinini a Torino e poi da Valeri nell’incontro del 22 agosto a Formello, dopo le proteste del Comandante e dei suoi uomini alla prima giornata: «Pagate quello che avete ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) Sabato sera, dopo-Napoli, il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, ha dichiarato che lasta “sui coglioni” agli arbitri. Ha detto che qualcuno ha anche spiegatoche non viene ben vista dopo quanto accaduto dopo la partita col Bologna. Ilfa nomi e cognomi: ad averquesta allusione sarebberogli arbitri. “L’allusione pesante del tecnico è a una frase che sarebbe stata pronunciata daa Torino e poi danell’incontro del 22 agosto a Formello, dopo le proteste del Comandante e dei suoi uominiprima giornata: «che...

napolista : Il Messaggero: sono stati #Piccinini e #Valeri a dire alla #Lazio «Pagate quello che avete fatto in casa» Il quoti… - GiorgioFrialesi : @_Cotu Tutto giusto No al disfattismo Però tra poco chiedi a mimmo (sono un suo ex collaboratore quando stava al Me… - sportli26181512 : Roma, caccia al difensore: tre svincolati nel mirino: Mercato chiuso? Non per la Roma, ancora a caccia di un difens… - arancinavivace : @carol_trash È vero in Edipo re i più bravi sono stati Tiresia, il messaggero (lui proprio da brividi) e Giocasta - napolista : Borghese: «Nessuno guadagna quando inizia un lavoro. Gli avvocati praticanti all’inizio prendono soldi?» A Il Mess… -