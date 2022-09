codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Gravissima trans aggredita a sprangate da una rivale: tentato omicidio in viale Togliatti a Roma - leggoit : Gravissima trans aggredita a sprangate da una rivale: tentato omicidio in viale Togliatti a #Roma - patriziarutigl1 : RT @ilmessaggeroit: Gravissima trans aggredita a sprangate da una rivale: tentato omicidio in viale Togliatti a Roma - ilmessaggeroit : Gravissima trans aggredita a sprangate da una rivale: tentato omicidio in viale Togliatti a Roma -

ilmessaggero.it

Per l'aggressione è stata fermata dalla polizia unauruguaiana di 43 anni. L'accusa è di tentato omicidio. Tentato omicidio per la 'piazzola'Per l'aggressione è stata fermata dalla polizia unauruguaiana di 43 anni. L'accusa è di tentato omicidio. Tentato omicidio per la 'piazzola' Gravissima trans aggredita a sprangate da una rivale: tentato omicidio in viale Togliatti a Roma Tentato omicidio a colpi di spranga nel mondo dei trans in viale Togliatti a Roma. Una transessuale colombiana di 51 anni è ricoverata in gravi condizioni all'Umberto I dopo che ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...