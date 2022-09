Elezioni: Calenda, 'tutti con Draghi è la soluzione migliore' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set (Adnkronos) - "tutti con Draghi? E' la soluzione migliore per questo Paese", è "la situazione più sicura per il Paese". Lo ha detto Carlo Calenda a L'aria che tira. "Poi è legittimo che ogni leader dica 'faccio io il presidente del Consiglio'. Anche io non è che non mi reputo in grado di fare il primo ministro, mi piacerebbe, ma bisogna avere l'umiltà di dire che ora c'è uno che è il più bravo di tutti", ha spiegato il leader di Azione aggiungendo: "Se il Terzo polo prende voti, se blocca la destra negli uninominali, qual è l'unica alternativa? Draghi è lì, forse c'è una soluzione per tenerlo lì". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set (Adnkronos) - "con? E' laper questo Paese", è "la situazione più sicura per il Paese". Lo ha detto Carloa L'aria che tira. "Poi è legittimo che ogni leader dica 'faccio io il presidente del Consiglio'. Anche io non è che non mi reputo in grado di fare il primo ministro, mi piacerebbe, ma bisogna avere l'umiltà di dire che ora c'è uno che è il più bravo di", ha spiegato il leader di Azione aggiungendo: "Se il Terzo polo prende voti, se blocca la destra negli uninominali, qual è l'unica alternativa?è lì, forse c'è unaper tenerlo lì".

