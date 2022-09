Roma, Mourinho e il difensore: tre profili nella lista (Di domenica 4 settembre 2022) La Roma ha bisogno di un difensore e Mourinho in conferenza non ci ha aggirato attorno: tre i profili nella lista dei giallorossi La Roma ha bisogno di un difensore e Mourinho in conferenza non ci ha aggirato attorno: tre i profili nella lista dei giallorossi. Oltre al già citato Zagadou, la Roma seguono con interesse anche Denayer e Mangala. Prima di acquistare, però, Tiago Pinto deve cedere Bianda e Coric. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Laha bisogno di unin conferenza non ci ha aggirato attorno: tre idei giallorossi Laha bisogno di unin conferenza non ci ha aggirato attorno: tre idei giallorossi. Oltre al già citato Zagadou, laseguono con interesse anche Denayer e Mangala. Prima di acquistare, però, Tiago Pinto deve cedere Bianda e Coric. L'articolo proviene da Calcio News 24.

OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho in vista di Udinese-Roma - DAZN_IT : Di Chirico su Roma e sui giallorossi ???? Stima per Mourinho e rispetto per Zaniolo ?? #DAZN - AliprandiJacopo : #Mourinho eletto miglior allenatore della Serie A nel mese di agosto. Prima di Roma-Atalanta la consegna del premio… - CalcioNews24 : #Mourinho chiede e #TiagoPinto prova a accontentarlo ?? - siamo_la_Roma : ?? #Mourinho alza l'asticella ??? 'Dobbiamo restare lassù fino a maggio' ?? Le parole dello Special One in conferenza… -