Roma | inizio top può nascondere delle carenze?

Leggi su notizieitaliaonline

(Di domenica 4 settembre 2022) Questa sera alle 20:45 la, guidata dal suo condottiero José Mourinho, affronta alla Dacia Arena, l’Udinese di Andrea Sottil, che con 7 punti portati a casa in 4 giornate è autore di undi campionato più che soddisfacente, alla sua prima esperienza da tecnico in Serie A. Troverà quindi un Udinese in salute, reduce da 3 risultati utili consecutivi, tra cui l’ultima vittoria per 1-0 ai danni della Fiorentina, che giocherà per la seconda giornata consecutiva in casa e che si presenterà in campo carica e senza timore.che in questodi stagione con i 10 punti ottenuti grazie alle tre vittorie raggiunte su Salernitana, Cremonese e Monza e grazie al sofferto pareggio contro la Juventus non vuole fermarsi e punta a tornare subito al primo posto dopo esser stata superata ieri da Napoli e Milan. Sulle ali ...