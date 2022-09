Napoli forza K! (Di domenica 4 settembre 2022) Il Napoli espugna l’Olimpico grazie alle reti di Kim Min-jae e Khvicha Kvaratskhelia. Dopo aver perso Koulibaly ed Insigne, cessioni dure da digerire considerando il minutaggio e l’importanza che entrambi i calciatori rivestivano sia in campo che nello spogliatoio, il Napoli riparte proprio dai loro sostituti. Partenope nel loro destino, la maglia del Napoli come seconda pelle, sono proprio loro, un coreano e un georgiano, i punti cardine su cui sta nascendo il nuovo Napoli targato Luciano Spalletti. Foto: Getty Kim e Kvaratskhelia, le stelle del nuovo Napoli Arrivati in un ambiente quasi ostico, deluso per gli addii eccellenti, si sono messi subito a disposizione del tecnico e senza esitare, a suon di allenamenti, duro lavoro ed ottime prestazioni stanno conquistando sempre di più il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 settembre 2022) Ilespugna l’Olimpico grazie alle reti di Kim Min-jae e Khvicha Kvaratskhelia. Dopo aver perso Koulibaly ed Insigne, cessioni dure da digerire considerando il minutaggio e l’importanza che entrambi i calciatori rivestivano sia in campo che nello spogliatoio, ilriparte proprio dai loro sostituti. Partenope nel loro destino, la maglia delcome seconda pelle, sono proprio loro, un coreano e un georgiano, i punti cardine su cui sta nascendo il nuovotargato Luciano Spalletti. Foto: Getty Kim e Kvaratskhelia, le stelle del nuovoArrivati in un ambiente quasi ostico, deluso per gli addii eccellenti, si sono messi subito a disposizione del tecnico e senza esitare, a suon di allenamenti, duro lavoro ed ottime prestazioni stanno conquistando sempre di più il ...

GiuseppeConteIT : Un affetto incontenibile in una città che ogni giorno lotta per il riscatto con la sua bellezza, la sua forza, il s… - ADeLaurentiis : Una grande partita su un campo difficile. Bravi tutti, calciatori, Spalletti e il suo staff. Forza Napoli Sempre! #ADL - anperillo : Forza #chucky #Lozano ?????? #LazioNapoli #Napoli #SerieA - BruscaNino : RT @GiuseppeConteIT: Un affetto incontenibile in una città che ogni giorno lotta per il riscatto con la sua bellezza, la sua forza, il suo… - Marco1999Busa : RT @AnnaArnone22: Coloro che vivono a Napoli o a Fuorigrotta, hanno la possibilità/responsabilità di far scomparire in un colpo solo Spera… -