Michele Merlo | la notizia shock

(Di domenica 4 settembre 2022) Dopo più di un anno dalla scomparsa, emergono dettagli sconvolgenti riguardo il reale stato di salute di. Il 6 giugno 2021 ci lasciava improvvisamente il noto cantante, conosciuto come Mike Bird. L’artista nacque negli studi di Amici di Maria De Filippi, dove ebbe la possibilità di conoscere Emma Marrone, con la L'articolo proviene da Leggilo.org.

Agenzia_Ansa : Il cantante Michele Merlo, morto per una leucemia fulminante nel 2021, avrebbe avuto una possibilità di essere salv… - ilmeteoit : #Michele #Merlo: la super perizia sulla morte del giovane cantante inguaia il medico di base, gli aggiornamenti - tuseiantartide : RT @chinonvivespia: Leggere che Michele Merlo poteva salvarsi al 79 - 86% delle probabilità mi fa venire una rabbia assurda?? - about_auri06 : RT @chinonvivespia: Leggere che Michele Merlo poteva salvarsi al 79 - 86% delle probabilità mi fa venire una rabbia assurda?? - serratissima : RT @Agenzia_Ansa: Il cantante Michele Merlo, morto per una leucemia fulminante nel 2021, avrebbe avuto una possibilità di essere salvato se… -

Così risponde Domenico, il padre di, morto a seguito di una leucemia fulminante . Il giovane era diventato famoso a seguito della sua partecipazione al noto programma televisivo X ...Era il 6 giugno 2021 quandoha lasciato i suoi genitori e i suoi fan. La notizia sconvolse tutti e oggi, a distanza di poco più di un anno, assistiamo ad una quasi certezza:poteva essere ancora tra ...A distanza di poco più di un anno dalla morte di Michele Merlo, sono molti quelli he hanno voluto ricordarlo in questi giorni, soprattutto per ...Michele Merlo poteva essere salvato Il medico di base finisce nei guai Ci sono importanti aggiornamenti sulla vicenda di Michele Merlo, l'ex concorrente di "Amici" e "X Factor" morto di leucemia fulm ...