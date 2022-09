LIVE Musetti-Ivashka 4-6 6-3 1-4, US Open 2022 in DIRETTA: il bielorusso è avanti di un break nel terzo set (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NAKASHIMA (2° MATCH DALL’UNA DI NOTTE) 30-15 Servizio e diritto diagonale del carrarese. 15-15 Buon servizio di Musetti. 0-15 Punto in avvio di game per il classe 1994. 1-4 Ivashka CONFERMA IL break! Musetti non converte due palle break e deve recuperare. AD-40 Servizio e diritto lungolinea del bielorusso. 40-40 NUOVAMENTE PARITÀ! Game spartiacque del terzo parziale. 40-AD SECONDA OPPORTUNITÀ PER Musetti PER IL break 40-40 CHIUSURA A VOLO DI Musetti IN CONTROTEMPO AD-40 Buon servizio di Ivashka. 40-40 Il classe 1994 annulla prontamente la chance di ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-NAKASHIMA (2° MATCH DALL’UNA DI NOTTE) 30-15 Servizio e diritto diagonale del carrarese. 15-15 Buon servizio di. 0-15 Punto in avvio di game per il classe 1994. 1-4CONFERMA ILnon converte due pallee deve recuperare. AD-40 Servizio e diritto lungolinea del. 40-40 NUOVAMENTE PARITÀ! Game spartiacque delparziale. 40-AD SECONDA OPPORTUNITÀ PERPER IL40-40 CHIUSURA A VOLO DIIN CONTROTEMPO AD-40 Buon servizio di. 40-40 Il classe 1994 annulla prontamente la chance di ...

