LIVE F1, GP Olanda 2022 in DIRETTA: la Mercedes può sbancare con una sola sosta! (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31° giro/72 Verstappen è tornato al comando con 4 secondi su Russell (unico a non essersi ancora fermato) e 7?6 su Leclerc. La Ferrari non sembra avere armi per arginare la Red Bull, ma non sarà semplice neppure arpionare il podio con questa Mercedes. 30° giro/72 Pit-stop per Hamilton, monta gomme hard. Vuole andare sino in fondo con una sola sosta! 29° giro/72 Alto il passo di Leclerc con le medie. La Ferrari si conferma in grande difficoltà in gara: de facto, è già la terza macchina nelle gerarchie dietro Red Bull e Mercedes. Parliamo di passo gara, in qualifica il discorso è differente. Ma è la domenica che si assegnano i punti… 28° giro/72 SORPASSO VERSTAPPEN! Prende la scia di Russell sul rettilineo e, grazie al DRS, lo svernicia con ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31° giro/72 Verstappen è tornato al comando con 4 secondi su Russell (unico a non essersi ancora fermato) e 7?6 su Leclerc. La Ferrari non sembra avere armi per arginare la Red Bull, ma non sarà semplice neppure arpionare il podio con questa. 30° giro/72 Pit-stop per Hamilton, monta gomme hard. Vuole andare sino in fondo con una29° giro/72 Alto il passo di Leclerc con le medie. La Ferrari si conferma in grande difficoltà in gara: de facto, è già la terza macchina nelle gerarchie dietro Red Bull e. Parliamo di passo gara, in qualifica il discorso è differente. Ma è la domenica che si assegnano i punti… 28° giro/72 SORPASSO VERSTAPPEN! Prende la scia di Russell sul rettilineo e, grazie al DRS, lo svernicia con ...

