(Di domenica 4 settembre 2022) I tifosi della Lazio hanno intonato ululatie anchediscriminatori. A riportarlo èdello Sport. Anche i tifosi della Lazio non si fanno mancare nulla e si iscrivono al club degli insulti razziali e discriminatori come accaduto già a Verona in questo inizio di stagione, ma come hanno fatto anche i tifosi della Roma mentre giocavano con la Salernitana. Lazio-territoriale “Applausi comunque per tutti perché si è vista una partita giocata a grande ritmo e senza esclusioni di colpi o eccessi di tatticismo. Su questa strada il calcio italiano deve ritrovare credibilità internazionale, ...

Gazzetta – Cori razzisti ad Anguissa e Osimhen, discriminazione contro Napoli Ieri sera il Napoli è stato protagonista di un'ottima partita disputata a partire dal 30º minuto del primo tempo, circa. Gli ...Il Napoli dà una lezione di calcio alla Lazio nel terzo anticipo del sabato di Serie A. In campo e sugli spalti.