Darren Aronofsky e Brendan Fraser: "The Whale? È l'empatia che salverà il mondo" (Di domenica 4 settembre 2022) L'empatia, lo spazio filmico, il talento di Sadie Sink e la rivincita di un grande attore: l'incontro stampa con il regista Darren Aronofsky e con il cast di The Whale, film targato A24 e presentato In Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2022. In Italia sarà al cinema grazie ad I Wonder Pictures. "Volevo prendermi un attimo per esprimere gratitudine per essere qui, è un po' la mia casa, e dopo questo periodo così difficile è bello parlare di un film che tratta i collegamenti umani. Finalmente c'è una riconnessione", Darren Aronofsky, in giacca viola e camicia bianca, introduce così, cavalcando una marcata emozione, il suo ultimo film, The Whale, alla stampa (davvero gremita) di Venezia 79. Scritto da Samuel D. Hunter, e tratto da un suo spettacolo teatrale, il ...

