Calcio | Serie A 2022-2023 | il Verona batte la Sampdoria Pareggi in Cremonese-Sassuolo e Spezia-Bologna

Quinta giornata per il campionato della Serie A di Calcio 2022-2023 che entra nel vivo dopo gli anticipi di ieri. In questa domenica si sono giocati tre incontri in attesa del posticipo tra Udinese e Roma, mentre in programma altre tre sfide domani. Nel lunch match scialbo Pareggio per 0-0, senza grosse occasioni da entrambi i lati, tra Cremonese e Sassuolo. Per la neopromossa primo punto importante in una stagione che sarà durissima nella lotta per non retrocedere. Spettacolo e gol invece alle 15.00 in Liguria: 2-2 tra Spezia e Bologna. Marko Arnautovic è sempre decisivo per i felsinei: prima trova il vantaggio al 7?, poi, dopo la rete di Bastoni e l'autogol di Schouten che ribaltano la situazione, riesce a trovare il pari al ...

